Una vita di lavoro e tanti sacrifici L'amore per la famiglia e il nipote

Settantaquattro anni, una pensione sudata per quasi tutta la vita, passata in fabbrica per otto ore al giorno. Una casa vecchio stile, attorniata dai campi a pochi passi da una strada trafficata ma sufficientemente distante per non sentirne il rumore. Una moglie della sua stessa età, conosciuta quando entrambi erano giovanissimi. Avellino Corazza e Rina Sandrin, la stessa età, lo stesso paese - Brugnera - e una vita trascorsa assieme. Entrambi classe 1944, si erano sposati ed erano andati a vivere nella villa a fianco a quella in cui stava...