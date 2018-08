Una virata e l'aereo si schianta Muore impresario di Polcenigo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEPOLCENIGO Un ultraleggero della Zlin Aviation è precipitato ieri mattina in località Grave, nelle campagne tra Polcenigo e Budoia. A bordo del velivolo c'era Alfiero Scarpat, 61enne di San Giovanni di Polcenigo, impresario edile da poco in pensione, morto ieri sera all'ospedale di Udine per le gravi conseguenze di un trauma addominale. Erano le 10.15 quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Sacile, l'aeromobile biposto si è schiantato al suolo. Immediati i soccorsi attivati da alcuni...