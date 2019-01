Una squadra speciale contro la sosta selvaggia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEPORDENONE Pattuglie speciali per combattere la sosta selvaggia. Dal mese prossimo, quando i sette nuovi agenti entreranno in servizio ci sarà una svolta. A garantirlo è il comandante della polizia locale Stefano Rossi che proprio di recente, anche grazie ad una segnalazione precisa comparsa su queste pagine, in abiti borghesi aveva monitorato attentamente la situazione nell'area limitrofa l'ospedale civile. IL PROBLEMAPreoccupa, a maggior ragione, quello che quotidianamente i residenti delle strade laterali di via Montereale sono...