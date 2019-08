Una scampagnata tra le Dolomiti Momenti di relax a portata di tutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI ITINERARIPORDENONE Per chi all'acqua preferisce la sola montagna, la soluzione giusta per l'agosto 2019 sta nelle proposte del Parco naturale delle Dolomiti friulane. Comprendente ben 37 mila ettari fra i più belli dell'intero Friuli Venezia Giulia, l'area protetta regionale coinvolge le aree dei Comuni di Andreis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco e Tramonti di Sopra in provincia di Pordenone, di Forni di Sopra e Forni di Sotto in quella di Udine. Nelle vicinanze si trova anche la riserva naturale regionale Forra del Cellina (304...