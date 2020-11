NUOVI POSTI

PORDENONE Quello che chiede il sindaco di Cavasso Nuovo Silvano Romanin sembra andare nella stessa direzione di quanto la Regione ha manifestato di voler attuare in termini di riconversione di alcune aree ospedaliere. L'obiettivo è quello di individuare spazi che consentano di ampliare l'offerta sanitaria di cure intermedie. In sostanza, a fronte di un rapido incremento dei ricoveri ospedalieri (al Santa Maria degli Angeli si sono superati i sessanta posti letto occupati con due reparti-Covid ormai operativi dallo scorso fine settimana) si valuta di percorrere la strada che porti all'individuazione di posti-letto intermedi, il che significa una Rsa-Covid.

MODELLO SACILE

E sul territorio del Friuli occidentale il modello da replicare c'è già: è la Rsa-Covid che conta diciotto posti voluta e allestita già durante l'estate proprio in vista della seconda ondata di pandemia che puntualmente è arrivata. L'istituzione della Rsa sacilese dedicata ai casi Covid da parte dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale aveva anche sollevato un polverone di polemiche che avevano visto anche il sindaco sacilese Carlo Spagnol in prima fila. Successivamente l'ampliamento di una Rsa non Covid sempre a Sacile aveva portato a una tregua e un accordo con la Regione. Stavolta, in pedemontana, sono gli stessi sindaci a chiedere alla Regione e all'Asfo che si esplori la possibilità di ricavare una Rsa-Covid in un'area ora dismessa dell'ospedale di Maniago (in foto) o di Spilimbergo. Il sindaco di Cavasso Silvano Romanin (ma con lui ci sono altri sindaci pedemontani pronti a muoversi) è pronto a formalizzare la richiesta con una lettera che invierà ai vertici dell'Asfo. L'esigenza è nata dall'emergenza in cui si sono trovate negli ultimi giorni le case di riposo di Cavasso Nuovo e di San Quirino con un numero molto elevato di ospiti positivi da gestire. Con la Rsa di Sacile di fatto ormai sempre satura.

PIÙ RICOVERI

Dal 25 ottobre al 1 novembre in regione l'aumento di ricoveri è stato elevato: le terapie intensive sono passate da 23 a 38, la curva dei ricoveri da 112 a 180 casi e la crescita degli isolamenti domiciliari da 2900 a 5158. A Pordenone i posti letto Covid hanno superato i sessanta. Domenica sera lo stesso direttore generale Joseph Polimeni nel vertice con l'assessore Riccardo Riccardi aveva espresso la «necessità di affiancare una nuova struttura intermedia a medio-bassa intensità di ricovero alla Rsa Covid di Sacile». L'esplorazione di possibili spazi nelle strutture ospedaliere di Maniago o Spilimbergo potrebbe partire già dalla prossime ore.

