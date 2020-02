BRUGNERA

Una raccolta fondi per acquistare apparecchiature e software per soggetti in età scolastica con disturbi specifici dell'apprendimento e disturbi da deficit di attenzione e iperattività. È l'iniziativa che l'associazione Terra Mater ha promosso e organizzato per venerdì. «Abbiamo avviato da tempo un progetto educativo che abbiamo chiamato CampusApp, perché studiare non è mai stato così bello - spiega la presidente Maria Marzullo - In sostanza è un percorso di doposcuola che l'associazione rivolge a bambini e ragazzi e da qui l'idea di lanciare anche una campagna di raccolta fondi per finanziare l'acquisto di tutto quello che è necessario per soddisfare alcune richieste. Nella sostanza sarà una cena a tema i cui proventi saranno devoluti all'acquisto di apparecchiature e software specifici per soggetti in età scolastica con disturbi dell'apprendimento e disturbi da deficit di attenzione e iperattività. Obiettivo è quello di raccogliere fondi utili all'acquisto di questi strumenti, al fine di valorizzare i linguaggi comunicativi e promuovere i processi metacognitivi che permettono allo studente di autocontrollarsi, autovalutarsi e facilitare i suoi processi di apprendimento. L'adozione di metodologie didattiche e l'ausilio di strumenti ed apparecchiature specifiche per soggetti con dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia e soggetti con disturbo da deficit di attenzione e iperattività, si rende sempre più necessaria per garantire un'offerta educativa congrua al fabbisogno di bambini e adolescenti in età scolastic. Amori e Passioni a Venezia, è il nome dell'iniziativa, una cena d'arte e solidarietà al ristorante La Casa Gialla di Prata di Pordenone, alle 20.30, durante il quale il pubblico presente sarà coinvolto con storie e aneddoti d'amore ambientati nella Venezia di ogni tempo - conclude Maria Marzullo - che cercherò di rendere il più stimolanti e interessanti possibile, dato che il tema della serata è molto impegnativo».

F.S.

