Una casa di riposo su tre è sporca e fuori norma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PANORAMICAPORDENONE Private e pubbliche, grandi e piccole, storiche o di recente costruzione. Le case di riposo in provincia di Pordenone sono finite sotto la lente dei Nas dei carabinieri, protagonisti di controlli che hanno portato a un esito non lusinghiero per molte delle strutture che hanno sede nella Destra Tagliamento. E prima di parlare delle sanzioni richieste all'Azienda sanitaria a valle dei sopralluoghi, vale la pena di soffermarsi su ciò che è stato riscontrato dai militari durante le visite avvenute negli ultimi 12 mesi. LA...