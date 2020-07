Un uomo ferito e in gravi condizioni, altri tre ricoverati e un'auto completamente distrutta.

È il bilancio dell'incidente avvenuto ieri mattina, attorno alle 6.30, lungo via Ca' Gamba, il rettilineo che collega piazza Milano con Jesolo Paese.

Ad uscire di strada è stata una Nissan Qashqai con a bordo quattro militari in servizio nella caserma di Spilimbergo che avevano trascorso la notte in città. L'incidente è avvenuto al momento del rientro. Improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, il guidatore ha perso il controllo del mezzo: il suv di fabbricazione giapponese è sbandato concludendo la sua corsa contro uno dei platani che fiancheggia la via. Violentissimo l'impatto, tanto da distruggere il mezzo. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 dell'ospedale cittadino che hanno lavorato per liberare due delle quattro persone che si trovavano nell'abitacolo e che erano rimaste incastrate tra le lamiere accartocciate. Due dei feriti sono stati trasferiti all'ospedale di Jesolo e gli altri due in quello di San Donà. Per uno di questi - A.G., 29 anni fra un mese - a fine mattinata è stato disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale dell'Angelo di Mestre dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un esteso trauma cranico. È in Rianimazione.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di San Donà che hanno effettuato i rilievi. Nei prossimi giorni, in base agli elementi raccolti, cercheranno di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Per questo, appena sarà possibile, gli uomini dell'Arma ascolteranno anche le testimonianze di coloro che si trovavano a bordo della Nissan. Secondo una prima ricostruzione dei fatti non sembrano esserci comunque dubbi sul fatto che l'auto sia uscita di strada da sola, quindi senza il coinvolgimento di altri mezzi. Non è la prima volta che in in via Ca' Gamba avvengono dei gravi incidenti.

