Un supermercato in viale Treviso: Lidl aprirà al posto di Picard e Tuodì

IN COMMISSIONEPORDENONE Nuovo punto vendita Lidl in viale Treviso, sul sito degli ex punti vendita Tuodì e Picard surgelati, entrambi chiusi definitivamente. Lo si è appreso in sede di Prima commissione consiliare, al cui esame è passata una integrazione al Piano delle alienazioni relativa proprio a quell'area.«È pervenuta un'istanza agli uffici comunali - ha spiegato l'assessore al Patrimonio Walter De Bortoli - per acquisire alcune aree comunali in viale Treviso, dove si trovavano i punti vendita Tuodì e Picard e dove sono in corso i...