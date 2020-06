Nelle ultime 24 ore solamente un tampone è risultato positivo in tutto il territorio regionale. Il contagio, che interessa una persona totalmente asintomatica, è stato registrato in provincia di Gorizia. Nel capoluogo regionale, invece, è avvenuto l'unico decesso di ieri, per un conto totale arrivato a quota 342 vittime dall'inizio dell'emergenza. Le province di Udine, Pordenone e Trieste non hanno fatto registrare nuovi contagi, nonostante l'intensa attività di test.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma

degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 176, cioè cinque in meno rispetto alla giornata di mercoledì. Continua a calare il numero dei malati, anche se ormai si dovrebbe parlare solo di positivi, perché quasi nessuno sviluppa più i sintomi della malattia. I ricoverati in altri reparti sono 22 in tutto il territorio regionale.

Analizzando i dati complessivi, dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.287: 1.390 a Trieste, 991 a Udine, 691 a Pordenone e 215 a Gorizia. I totalmente guariti invece ammontano a 2.769 (cinque più di mercoledì), i

clinicamente guariti a 64 e le persone in isolamento domiciliare sono 90. I deceduti sono 196 a Trieste, 74 a Udine, 67 a Pordenone e cinque a Gorizia.

