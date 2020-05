PORDENONE Nella giornata di ieri in regione i contagi da coronavirus si sono dimezzati: erano infatti dodici il giorno precedente, sei quelli registrati nelle ultime ventiquattr'ore. Nel Friuli occidentale si è registrato un solo contagio in più, esattamente come era accaduto il giorno prima. Ormai, dunque, il ritmo che - ovviamente in base al numero e alla quantità di tampone effettuati - vede nuovi pazienti contagiati è da giorni prossimo allo zero. Così come si stanno riducendo, giorno dopo giorno, i pazienti che hanno contratto il Covid-19 nell'ospedale pordenonese Santa Maria degli Angeli. Nel reparto Covid della Terza Medicina ieri i pazienti ancora seguiti erano sette. Tutti in condizioni cliniche piuttosto positive. Tanto che nei prossimi giorni potrebbero essere via via tutti dimessi. E a quel punto l'ospedale raggiungerà - dopo quasi quattro mesi di emergenza - il risultato di essere Covid-free con un ritorno alla normalità nei reparti. Sempre che, ovviamente, non ci sia nei prossimi 12-15 giorni un rialzo dei contagi in seguito alla ripresa della vita sociale. In ospedale si tiene conto di questa evenienza e ci si è preparati con una sorta di piano-B che prevede la rimodulazione immediata di un'area Covid. Dai dati ieri è poi emerso che vi è un solo paziente in Terapia intensiva. Mentre, a Trieste, si sono dovuti registrare altri due decessi che portano in regione il numero dei morti a 327, 67 a Pordenone. Complessivamente i pazienti ancora positivi a Covid-19 in Fvg sono 513, 24 in meno rispetto al giorno prima. Dall'inizio della pandemia le persone risultate positive sono 3233, sei in più nelle ultime 24 ore. Tra queste 672 sono i positivi registrati nel Friuli occidentale nell'arco dell'intera emergenza. Le persone che sono guarite sono 2.393, 28 in più rispetto al giorno prima.

