LA SITUAZIONE

PORDENONE Il capoluogo piange la sua nona vittima del Coronavirus. Dopo una giornata, quella di venerdì, segnata in positivo dall'assenza di decessi in tutta la regione nell'arco temporale di 24 ore, ieri il conto è tornato a salire, raggiungendo quota 309 dall'inizio dell'emergenza. E l'unico decesso è stato registrato nel reparto Covid dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Il lutto tocca la comunità del quartiere di Torre, nella zona nord della città: a perdere la battaglia contro la malattia è stato Emilio Grizzo, pensionato 93enne residente in via Colonna. Si tratta del decesso numero 65 del Friuli Occidentale in due mesi abbondanti. Nel resto della regione, invece, per il secondo giorno consecutivo non sono state registrate vittime causate dal Covid-19.

IL CONTAGIO

Il famoso fattore R0, che misura il grado di contagiosità del virus, cioè la sua capacità di trasferirsi e di moltiplicarsi saltando da un corpo umano all'altro, è sceso a 0,5. Si tratta del valore più basso dall'inizio dell'emergenza, nonché uno dei più bassi di tutta Italia. Significa che oggi, per contagiare una persona sana, ce ne vorrebbero due malate a stretto contatto. Questo secondo la statistica. In tutta la regione, nelle ultime 24 ore sono stati registrati solamente otto nuovi casi positivi. Un dato perfettamente in linea con la tendenza degli ultimi dieci giorni, che conferma come la curva dei nuovi contagi sia arrivata al livello più basso.

UNO SOLO

Nel dettaglio, la provincia di Pordenone ha fatto segnare un aumento di una sola unità (si è trattato di un operatore sanitario di un'associazione del territorio), così come le province di Udine e Gorizia. Anche ieri la maggior parte dei casi positivi è stata annotata a Trieste, con cinque nuovi malati. Nel Pordenonese, la quota degli attualmente positivi è scesa di nuovo sotto quota 200: oggi sono 186 i cittadini della provincia che risultano ancora malati. I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 3.124 dall'inizio dell'emergenza, e nel conto sono compresi i deceduti e i guariti.

GUARIGIONI E OSPEDALI

In tutta la regione, i posti occupati in Terapia intensiva sono solo tre sui 135 disponibili ed esclusivamente dedicati al Covid-19. L'aumento di un'unità rispetto a venerdì è dettato dal trasferimento in Rianimazione di un paziente inizialmente ricoverato in un reparto Covid non intensivo dell'ospedale triestino di Cattinara. I ricoverati in altri reparti risultano essere 101 (28 i pordenonesi) e le persone in isolamento domiciliare sono 765, di cui 158 in provincia. I totalmente guariti sono 1.832, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 115.

