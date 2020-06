LA SITUAZIONE

PORDENONE Un solo contagiato in più in 24 ore, residente nella provincia di Udine. Il contagio in Friuli Venezia Giulia resta vicino a quota zero, nonostante ogni giorno il sistema sanitario processi circa 3mila tamponi nell'ambito dell'operazione che punta a verificare le condizioni di salute delle categorie di lavoratori più a rischio. Ieri però sono stati registrati nuovamente due decessi: uno in provincia di Trieste e l'altro in provincia di Udine. Il bilancio delle vittime del Coronavirus in regione è così salito a 288 persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza: 192 a Trieste, 74 a Udine, 67 a Pordenone e 5 a Gorizia.

IL CALO DEI MALATI

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 254, 29 in meno rispetto alla giornata di giovedì. Un trend in discesa che prosegue a ritmo pressoché costante ogni giorno. In Terapia intensiva sono ricoverati 2 pazienti, mentre i ricoverati in altri reparti calano a 25. I totalmente guariti invece ammontano a 2.688 (28 più di ieri), i clinicamente guariti a 74 e le persone in isolamento domiciliare sono 153.

A SAN VITO

Ieri è stata definitivamente dimessa dall'Hospice di San Vito al Tagliamento la 102enne Domenica Babuin, guarita dal Coronavirus dopo 70 giorni e destinataria del doppio tampone negativo nella serata di giovedì. All'Hospice, quindi, resta ora solamente un paziente positivo. Si tratta di un anziano ospite della casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola. In queste ore l'Azienda sanitaria sta lavorando a una soluzione che offra allo stesso tempo la possibilità all'anziano di essere ricoverato in un'altra struttura (o nella stessa zona rossa della casa di riposo zoppolana) e conceda all'Hospice di tornare alla sua vecchia funzione sanitaria dopo un'attenta sanificazione di tutti i locali. Il nodo potrebbe essere sciolto nelle prossime ore. Intanto ieri è stato dimesso l'assessore sanvitese Emilio De Mattio: era ricoverato dal 29 marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

