Dopo la seconda giornata della settimana (quella di domenica) che si era conclusa senza nuovi positivi in tutta la regione, ieri in Fvg è stato registrato solo un tampone positivo sui circa tremila analizzati dai laboratori accreditati. La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha segnalato il nuovo caso positivo in provincia di Trieste: nel Goriziano, in provincia di Udine e in tutto il Friuli Occidentale, invece, non sono stati rilevati contagi. La giornata di ieri è stata segnata anche dal decesso numero 340 dall'inizio dell'emergenza. Anche in questo caso ad essere colpito è stato il territorio di Trieste. I deceduti sono sino ad oggi 194 nel capoluogo regionale, 74 a Udine, 67 a Pordenone e 5 a Gorizia.

Continua come ormai accade da settimane il calo delle persone attualmente malate di Covid-19. Le persone ad oggi positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma

degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 213, otto in meno rispetto alla giornata di domenica. In terapia intensiva sono ricoverati tre pazienti (su più di 100 posti teoricamente disponibili su tutto il territorio regionale), mentre i

ricoverati in altri reparti rimangono 22.

Analizzando quindi i dati complessivi, dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.284: 1.390 a Trieste, 989 a Udine, 691 a Pordenone e 214 a Gorizia.

I totalmente guariti invece ammontano a 2.731 (otto più di domenica, ed è stato questo dato a determinare l'ulteriore calo dei pazienti attualmente positivi al Coronavirus), i clinicamente guariti a 69 e le persone in isolamento domiciliare sono 119. Anche quest'ultimo dato risulta sempre in calo da molti giorni, in virtù della fine della quarantena per molti malati curati in casa.

