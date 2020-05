I CONTAGI

PORDENONE Per cogliere la portata della notizia, basta dire che no, non era mai successo niente del genere dal 29 febbraio, cioè da quando in seguito al primo caso di Coronavirus in Fvg erano emerse altre cinque positività nel territorio udinese. Ieri, dopo più di due mesi, è stato registrato un dato addirittura migliore, e la regione ha intravisto per la prima volta l'obiettivo che a tratti era sembrato quasi impossibile da raggiungere: il contagio zero. In 24 ore, dal pomeriggio di domenica a quello di ieri, in tutto il territorio regionale sono stati registrati solo quattro nuovi malati di Covid-19, uno dei quali in provincia di Pordenone. L'aumento del contagio ha riguardato quindi lo 0.0003 per cento della popolazione residente in Friuli Venezia Giulia e lo 0.0013 di quella residente in provincia di Pordenone. La tendenza, ovviamente, dovrà essere confermata: nelle prossime 24 ore si vedrà se si è trattato di un crollo di un giorno oppure dell'ultima coda dell'epidemia. Nell'ultima settimana, però, i dati sono sempre stati estremamente bassi, con una media di 15 contagi giornalieri su 1,2 milioni di abitanti. I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia dall'inizio dell'emergenza sono 3.076.

L'ANDAMENTO

Ieri i decessi causati dal Covid-19 in regione sono stati due (nessuno nella provincia di Pordenone), e anche in questo caso si conferma una tendenza inaugurata ormai da cinque giorni e che vede in calo anche il numero delle vittime nell'arco delle 24 ore. I morti da Coronavirus dall'inizio dell'emergenza sono 300. Nuovo minimo da due mesi a questa parte anche per l'occupazione delle Terapie intensive: ieri risultavano ricoverati in gravi condizioni solo quattro pazienti su 135 posti dedicati al Covid a disposizione. I ricoverati in altri reparti risultano essere 130. I totalmente guariti sono 1.593 (41 più di domenica), mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 134. In provincia di Pordenone calano gli attualmente positivi, che passano da 278 a 262. Aumentano i guariti: domenica erano 304, ieri 321. Tra loro c'è anche un ospite della casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola che si trovava in ospedale.

L'ANALISI

L'Istat ieri ha diffuso l'analisi che mette in relazione i decessi causati dal Covid con la media delle morti nello stesso periodo (da febbraio ad aprile) negli anni dal 2015 al 2019. La provincia di Pordenone nel 2020 ha fatto registrare un incremento di decessi dell'11 per cento, mentre a Bergamo si è toccato un picco del +567 per cento. L'intero Fvg si è fermato a un +9,8 per cento. Dati che danno una fotografia chiara che l'ondata del virus non ha colpito duro come da altre parti d'Italia.

