Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 165, una in meno rispetto alla giornata di ieri. Al momento non si registrano pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 14. Nella giornata di oggi non si registrano decessi (343 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Oggi è stato registrato un solo nuovo caso di Covid-19, quindi analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus salgono 3.297: 1.393 a Trieste, 993 a Udine, 696 a Pordenone e 215 a Gorizia. I totalmente guariti invece ammontano a 2.789 (2 più di ieri), i clinicamente guariti a 66 e le persone in isolamento domiciliare sono 85. I deceduti rimangono 196 a Trieste, 74 a Udine, 68 a Pordenone e 5 a Gorizia. Intanto la consigliera del Pd, Chiara Da Giau chiede al presidente Fedriga di spingere per divulgare al app Immuni. La Giunta Fedriga smetta di anteporre le contrapposizioni politiche con il Governo nazionale in ogni sua azione e si impegni a divulgare quanto più possibile, anche con risorse proprie, la necessità di installare l'applicazione Immuni anziché instillare sfiducia nella popolazione rispetto alle azioni del Governo.

