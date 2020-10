La Windrose Tactical Academy è una società pordenonese che opera nell'ambito della sicurezza a 360 gradi. Ormai da qualche anno organizza seminari e corsi di aggiornamento per le Forze dell'Ordine: Carabinieri, Polizia di Statoe agenti della Polizia Locale.

A cavallo tra settembre e ottobre, nella sede operativa di via Fornace a Pordenone, si sono tenuti due work shop, ai quali hanno preso parte operatori provenienti da tutte le parti d'Italia. Il primo, denominato Law Enforcement Work Shop, concerneva la biomeccanica applicata alla geometria degli spazi per implementare la sicurezza in situazioni quali il controllo del sospetto, l'intervento all'interno delle abitazioni ed eventuali scontri a fuoco in spazi ravvicinati.

Il secondo, dal titolo Handgun Carry Workshop, ha riguardato la gestione e la protezione dell'arma corta durante le tecniche di intervento operativo da porto occulto e manifesto. A sponsorizzarlo è stata la Tactical Gear Italy, azienda leader nella produzione e distribuzione di fondine. Con orgoglio possiamo dire che ai nostri upgrade partecipano corsisti, che arrivano da tutta la Penisola ha detto il titolare della Windrose, Gianluca Tiepolo questo significa che stiamo diventando un punto di riferimento nazionale per determinati settori operativi. L'auspicio è che in futuro anche le Forze dell'Ordine del territorio raccolgano il nostro invito. A giovarne sarebbe la nostra intera collettività, perché sentirsi sempre più protetti ed al sicuro è un desiderio di tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA