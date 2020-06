Dopo tre mesi di stop totale delle attività scolastiche ed educative, torna finalmente la possibilità per bambini, ragazzi e adolescenti di tornare a partecipare ad attività di aggregazione. La Regione ha appena licenziato le linee guida di svolgimento dei centri estivi, e il Terzo Settore (il mondo dell'associazionismo, della cooperazione sociale e del no profit) è pronto a riprendere le fila, al fianco delle amministrazioni comunali, di una proposta educativa repentinamente interrotta nel febbraio scorso a causa dell'emergenza Covid.

Si fa interprete di questa attenzione il Forum del Terzo Settore del Friuli-Venezia Giulia (che rappresenta le oltre 10 mila realtà del no profit regionale), che lancia un forte appello a tutte sue componenti: Le Comunità locali e le realtà della società civile organizzata si attivino, tutti insieme, per organizzare attività estive per i bambini e i ragazzi. Per garantire proposte educative e di incontro per tutti in sicurezza, occorre infatti mettere in rete idee, spazi, competenze, volontariato, cooperative sociali, associazioni e contributi professionali.

Una iniziativa dai contorni ben concreti: Insieme al Centro servizi per il volontariato FVG, è stato costruito un questionario online (reperibile all'indirizzo: forum.fvg.it/questionario) che si invita a compilare per segnalare le disponibilità e per conoscere le azioni che sono in via di progettazione nei diversi territori. I dati e le segnalazioni raccolte verranno messe a disposizione dei Comuni o dei soggetti da loro indicati per la co-progettazione e l'organizzazione delle attività estive.

