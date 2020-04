Si riparte, ma guai a chi sgarra sulla sicurezza mettendo a rischio la salute dei dipendenti. Conclusa la fase 1, il prefetto Maria Rosaria Maiorino ieri ha convocato il Comitato per l'ordine e sicurezza pubblica perchè dal 4 maggio la fase 2 entra nel vivo e circa 22mila aziende (sulle 28mila presenti nel Friuli Occidentale) sono pronte a ripartire. La priorità - ribadisce la Prefettura - è la sicurezza negli ambienti di lavoro. E così, dopo il confronto dei giorni scorsi sui rischi della crisi (il pericolo di infiltrazioni mafiose, usurai e truffatori), ieri il prefetto ha parlato con il questore Marco Odorisio, i comandanti di Arma e Guardia di finanza - i colonnelli Luciano Paganuzzi e Stefano Commentucci - e il comandante dei Vigili del fuoco, Doriano Minisini sulle modalità dei futuri monitoraggi, che coinvolgeranno anche Ispettorato del lavoro e i carabinieri specializzati nella tutela del lavoro. Chi non rispetterà le regole, rischia la sospensione dell'attività (avrà a disposizione soltanto tre giorni di tempo per concludere lavorazioni o portare a termine consegne). Con i nuovi codici Ateco, tre quarti delle aziende riapriranno. Tra le 22mila che ripartono, infatti, ci sono ben 31mila tipologie di codici. In questi giorni si potrà tornare in azienda soltanto per predisporre il riavvio in sicurezza dell'attività (ad esempio l'installazione di pannelli plexiglass o la delimitazione di aree per mantenere le distanze sociali), in modo che lunedì, quando si potrà riprendere la produzione, tutto sia già predisposto per evitare sanzioni o sospensioni.

