PORDENONE Un nuovo drone, più grande e tecnologicamente avanzato rispetto a quello già in dotazione, nella flotta della polizia locale di Pordenone. Costa poco meno di 10mila euro e servirà soprattutto per i rilievi degli incidenti stradali. Si alzerà in volo per garantire agli agenti una visuale privilegiata dall'alto e fornire un aiuto nella rilevazione delle responsabilità degli automobilisti. L'acquisto è stato annunciato dall'assessore alla Sicurezza, Emanuele Loperfido.

I Droni DJI della gamma Enterprise, come quello che sarà in dotazione alla polizia locale di Pordenone, garantiscono i seguenti sistemi durante il volo: sensori anticollisione, doppia bussola digitale, doppia centralina, doppio barometro e doppio Gps anche nelle condizioni climatiche di caldo o freddo estremo (-20ºc / +40ºc) con sistema di alert (in caso si eccessiva ventosità, anomalie della batteria, nella funzionalità delle eliche, nel sistema di visione anti-ostacoli non performante). Il sistema di controllo tra radiocomando e drone è criptato e sicuro, immune da disturbi ed attacchi esterni diversamente dal Wi-Fi viene utilizzato dalle altre case produttrici che espone i droni a disconnessioni ed attacchi hacker. Il prodotto scelto dal Comune assicura il massimo risultato nelle operazioni professionali grazie alla ad un software gestionale e di programmazione, configurazione e del prodotto di qualità e professionale. L'idea di acquistare un nuovo drone derivava da una comunicazione della Prefettura. L'ufficio territoriale pordenonese aveva trasmesso a tutti i Comuni della provincia gli indirizzi tecnici dell'Enac e dell'Enav concernenti l'utilizzo di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale dei corpi e servizi di polizia locale, precisando che i corpi e i servizi delle polizie municipali, una volta coinvolti dai prefetti, potessero impiegare i droni per verificare la corretta attuazione delle misure di contrasto dell'epidemia che si sostanziavano in una limitazione degli spostamenti o dell'esercizio di attività economiche. Ora che però il lockdown è alle spalle, il drone servirà per gli incidenti stradali. Può sostituire o integrare le tradizionali modalità di rilevamento manuale, con vantaggi sotto il profilo dell'implementazione delle fonti di prova acquisibili, velocizzando notevolmente le operazioni di rilievo e la ricostruzione della dinamica dell'evento, consentendo il ripristino dello stato dei luoghi e la riapertura della circolazione in tempi più ristretti.

