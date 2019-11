Un milione e mezzo dal Comune per adeguare le strutture

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CORRETTIVIPORDENONE Un milione e mezzo di euro nei prossimi due anni, e la cifra non comprende ovviamente la realizzazione delle nuove strutture per anziani che l'amministrazione comunale ha in cantiere. Si tratta esclusivamente di interventi volti a migliorare e mettere completamente a norma le case di riposo che ci sono già. Si parte ad esempio da Casa Serena. è una residenza protetta di 243 posti letto per persone non autosufficienti e 15 per autosufficienti, situata in Via Revedole a Pordenone e circondata da un'area verde attrezzata...