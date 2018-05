Un locale su tre ha gli occhi a mandorla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUMERI PORDENONE Un esercizio pubblico su tre ha gli occhi a mandorla o comunque parla orientale. Anche la città sul Noncello, infatti, sta via via perdendo la sua identità, nonostante si continui a parlare di tipicità, di tradizioni, di nostrano, come l'unica ricetta per la promozione del turismo. Alla prova dei fatti, conti alla mano, però, si scopre che su trecento esercizi pubblici (bar, ristoranti, club, pizzerie e locali di intrattenimento) ben 96 sono gestiti da cinesi. Dall'elenco, messo a disposizione dell'Ufficio commercio del...