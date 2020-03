Dal Cro di Aviano arriva la testimonianza di Valentina Gagnarli, infermiera. Il suo è un appello, per la vita. « Sono un'infermiera. Sì, una di quelle persone che i giorni scorsi dai balconi delle vostre case avete applaudito e ringraziato per essere in prima linea in questo momento drammatico.

Volevo sia ringraziarvi ma anche farvi riflettere su taluni comportamenti. Chi fa il mio lavoro sa bene che essere in ospedale in questo momento è come essere al fronte. Non è un bel vivere credetemi. Anche al Cro non si respira una buona aria. Sappiamo bene che se il virus dovesse entrare lì i nostri pazienti correrebbero rischi inimmaginabili, sarebbe la disfatta totale. Cerchiamo disperatamente di evitarlo. I nostri sacrifici sia fisici che psicologici a nulla valgono se continuate a fare l'esatto contrario di quello che vi viene detto di fare. Non possiamo continuare ad essere carne da macello per tamponare l'irresponsabilità e l'egoismo. Vi viene ripetuto in continuo di stare a casa e nonostante ciò si continua a vedere scene di gente che non rispetta queste banali quanto vitali regole. Aiutateci ad aiutarvi, abbiamo paura anche noi. Grazie».

