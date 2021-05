Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'IDEAPORDENONE Un frutteto urbano in centro città, a disposizione dei cittadini. Per realizzarlo, il Comune ha individuato un'area in via Marco Polo, di proprietà del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna, che la metterà a disposizione gratuitamente con una concessione di dieci anni rinnovabile.IL PIANODiversi gli obiettivi: innanzitutto mettere a disposizione dei residenti aree destinate a finalità sociali, ricreative, didattiche,...