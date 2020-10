IL QUADRO

PORDENONE A più di cinque mesi dall'ultimo decesso, registrato nella residenza per anziani Micoli-Toscano di Castions di Zoppola, il Coronavirus torna a provocare (in concorso con altre patologie) la conseguenza più drammatica in una casa di riposo. Ieri mattina, infatti, un'anziana pordenonese di 96 anni ospite di Casa Serena è morta nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Era ricoverata nella struttura del capoluogo friulano sin da quando, due settimane fa, era stata trovata positiva all'interno della residenza per anziani. La donna figurava tra i primi contagiati della struttura e le sue condizioni di salute erano già molto compromesse. Il quadro clinico pluripatologico aveva consigliato il ricovero in ospedale, mentre gli altri contagiati erano stati prima spostati nel reparto Covid della struttura e in seguito trasferiti alla Rsa di Sacile. L'anziana ospite di Casa Serena è la settantesima vittima in provincia di Pordenone dall'inizio dell'emergenza, anche se va correttamente specificato che si è trattato sì di un decesso di una persona positiva ma allo stesso tempo di una morte non dovuta esclusivamente al Covid-19. È in ogni caso la prima vittima all'interno di Casa Serena, una residenza mai toccata dal contagio durante tutta la fase più difficile della pandemia. Ai familiari dell'anziana è andato il cordoglio dei vertici dell'Asp Umberto I.

I CONTROLLI

In una giornata segnata dalla scomparsa di un'anziana ospite della struttura, ieri a Casa Serena è iniziato il terzo giro di tamponi. Un'operazione, questa, chiamata a fornire indicazioni precise sullo stato del più esteso focolaio della provincia di Pordenone, quello scoppiato principalmente al terzo piano della residenza per anziani. I risultati hanno confermato che il virus è ancora presente tra le stanze di Casa Serena. Un'altra persona, infatti, è stata trovata positiva al tampone. Si tratta di un'anziana ospitata al terzo piano della residenza, cioè nel cosiddetto Nucleo Ponte, l'epicentro del contagio. La donna, spiegano dalla direzione dell'Asp Umberto I di Pordenone, è totalmente asintomatica e sino a qualche giorno fa condivideva la stanza con un'altra ospite poi risultata positiva al test diagnostico. Le sue condizioni sono buone ed è stata trasferita nel reparto Covid di Casa Serena, che si trova al piano rialzato della struttura. Non è stato disposto il trasferimento a Sacile, dal momento che la Rsa sul Livenza ad oggi è satura.

IL DATO INCORAGGIANTE

Da Casa Serena, però, fortunatamente non arrivano solamente brutte notizie. La maxi-operazione di controllo scattata nuovamente ieri e condotta grazie alla convenzione con il policlinico San Giorgio di Pordenone, ha sì permesso di trovare un nuovo caso positivo, ma allo stesso tempo di rilevare come il contagio stia velocemente rallentando all'interno della struttura per anziani. Ieri, infatti, era in programma il monitoraggio dei nuclei Ponte e Castello. Al Ponte, cioè al terzo piano, 18 ospiti anziani su 19 sono risultati negativi al tampone diagnostico, così come tutti gli undici operatori sanitari che sono stati sottoposti al test. Nel nucleo Castello, al primo piano, sono invece risultati tutti negativi, sia i 24 ospiti che i sette operatori controllati. L'analisi è chiara: il contagio sta rallentando, anche se la presenza di un nuovo positivo fa mantenere alta la guardia all'interno della struttura. E incoraggiante, poi, che nel nucleo Castello non siano stati rilevati ospiti oppure operatori positivi. Significa che ormai il problema sembra localizzato solamente al terzo piano. Da lunedì si riparte con i tamponi: stavolta toccherà ad ospiti e operatori del nucleo Campanile (secondo piano), a quelli del nucleo Duomo (piano rialzato) e a quelli del nucleo Cotonificio (primo piano). Intanto oggi saranno testati gli ospiti trasferiti alla Rsa di Sacile e la speranza è quella di poter assistere alla guarigione completa di altri anziani oltre a quello già rientrato ieri a Casa Serena con doppio test negativo.

IN PROVINCIA

Un contagio, di cui diamo conto nelle pagine provinciali, è stato registrato alla casa di riposo di Cordenons. Si tratta di un'operatrice parente di una dipendente di Casa Serena.

Marco Agrusti

