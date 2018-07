Un contest fotografico dedicato alla natura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BUDOIAFotografi professionisti e appassionati al lavoro ancora per qualche settimana per partecipare all'edizione 2018 del BioPhoto Contest, organizzato dall'associazione BioArt visual, dedicato ai grandi Biomi del Pianeta Terra. Non una raccolta di singole fotografie fine a se stesse, ma un tema articolato, svolto in capitoli, che descrive le caratteristiche naturali dell'ambiente. Dalle grandi e piccole pianure ai deserti, dalle foreste boreali o tropicali alle paludi o zone umide. Il delicato mondo naturale raccontato attraverso le varie...