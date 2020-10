IL BOLLETTINO

PORDENONE C'è un nuovo contagio a scuola in provincia di Pordenone. Ieri, infatti, il Dipartimento di prevenzione è entrato alla primaria Padre Angelo Buodo di Pravisdomini, dove una bimba è risultata positiva al Covid-19 dopo il tracciamento. Si tratta di un caso asintomatico, che ha portato solamente alla quarantena per i compagni di classe più vicini e non alla chiusura della sezione. Ciò è avvenuto invece alla sede staccata del Bronx del liceo Leopardi Majorana di Pordenone, dove la positività già comunicata di due studentesse ha portato alla quarantena per l'intera classe. Si sta provando a ricostruire i movimenti degli allievi durante i momenti liberi.

Arrivano buone notizie invece da Casa Serena, dove ieri è ricominciato il giro di tamponi per arginare il focolaio. Ieri tutti gli operatori del terzo piano (epicentro del cluster) sono risultati negativi, così come gli ospiti testati dal policlinico. Ospiti tutti negativi anche all'interno del Nucleo Cotonificio. Un dato confortante: probabilmente il focolaio si sta spegnendo e l'operazione dì emergenza è riuscita ad arginare il contagio.

Ieri è calato il contagio in Fvg, con 21 casi registrati nelle ultime 24 ore, otto dei quali in provincia di Pordenone. In discesa anche i tamponi, circa mille in un giorno. È tornato l'allarme alla caserma Cavarzerani di Udine, dove un migrante è risultato positivo. Tamponi a tappeto per altre 197 persone ospitate e quarantena generalizzata. Sospiro di sollievo al Burlo di Trieste: sono negativi i test effettuati ai colleghi dell'infermiera contagiata. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 887. Cinque pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 23 sono ricoverati in altri reparti. I dati sulle ospedalizzazioni sono sostanzialmente stabili. Nessun nuovo decesso è stato registrato (353). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 21 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.911: 1.650 a Trieste, 1.649 a Udine, 1.101 a Pordenone e 491 a Gorizia, alle quali si aggiungono 20 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.671, i clinicamente guariti sono 19 e le persone in isolamento 840. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 70 a Pordenone e 8 a Gorizia.

