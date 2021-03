UN CASO DA SEGUIRE

PORDENONE Il percorso accelerato negli ultimi giorni tra il governo, le industrie farmaceutiche e la ricerca che punta a costituire in pochi mesi un polo italiano per la produzione dei vaccini è già stato sperimentato in regione nei mesi scorsi sul fronte dei test molecolari salivari. Il brevetto di un rivoluzionario tampone molecolare salivare che utilizza un nuovo tipo di reagente della Biofarma, azienda leader nella farmaceutica di Mereto di Tomba (Udine), è stato realizzato grazie a una forte collaborazione con la Regione, l'Azienda sanitaria del Friuli centrale e l'Università di Udine. Una virtuosa collaborazione tra una importate impresa del settore, le istituzioni e la ricerca: insomma un micro-modello di quello che in queste ore il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, con Farmindustria, sta cercando di lanciare per mettere in piedi la filiera italiana della produzione dei vaccini.

MODELLO FRIULI

Un progetto e un modello che in regione ha mosso i primi passi già durante l'estate dello scorso anno. Quando alla Biofarma hanno cominciato a immaginare un sistema che potesse aggiungersi ai tamponi tradizionali che richiedono tempi più lunghi. Il reagente messo a punto è in grado di conservare per 48 ore la saliva prelevata da un caso sospetto e di mantenerla inalterata in un normale frigorifero. La semplicità di utilizzo potrebbe poi consentire l'utilizzo anche su larga scala, per esempio nelle scuole materne o negli asili. Il test (già utilizzato a dicembre a Paularo per lo screening, oltre che in altre situazioni) ha già raccolto mille prove e l'iter per la certificazione finale è proprio alle ultime battute. Pare imminente il via libera dell'Istituto superiore di sanità. In attesa dell'okay definitivo il patron della Biofarma (la più importante azienda farmaceutica e di smart health in Fvg, operativa dal 1987 con 450 addetti a Mereto di Tomba e ottocento complessivi come gruppo in Italia) guarda con molto ottimismo al processo che si è messo in moto per la produzione italiana del vaccino. «L'Italia - è convinto Germano Scarpa, presidente del Gruppo Biofrma - con le sue eccellenze, con la su capacità e con la grande tradizione nel comparto farmaceutico deve percorrere assolutamente questa strada. Le scelte di queste ore sono più che sensate. Solo attraverso una collaborazione tra i privati e il pubblico ce la possiamo fare. Su questo non siamo secondi a nessuno. Mi creda. Se poi ci aggiungiamo la filiera delle macchine per inflaconare e la produzione delle fiale in vetro credo che le condizioni ci siano davvero tutte per fare un buon lavoro. Ma - sostiene l'imprenditore - sempre dentro un'ottica europea e non regionalistica o nazionale».

I TEMPI

Ci vorranno - secondo i piani ministeriali - dai quattro agli otto mesi per gli accordi commerciali sui brevetti con le multinazionali dei vaccini. E poi il trasferimento tecnologico, passaggi non proprio di poco conto. «Certo - sostiene Scarpa - non è come per una industria tessile di magliette che deve riconvertirsi per produrre mascherine. È un po' più complesso, ma gli accordi commerciali si fanno e gli adeguamenti industriali non sono poi difficili se incentivati anche da risorse pubbliche». In Biofarma anche le relazioni sindacali sono evolute. «Esiste un sistema - sottolinea Franco Rizzo, responsabile del settore chimico-farmaceutico Cisl Fvg - molto avanzato e apripista in regione che prevede il coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte produttive».

Davide Lisetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA