Un cantiere di polemiche e rancori Oltre un anno tra ritardi e disagi

CANTIERE E BUFEREPORDENONE Quello di via Cappuccini è stato decisamente un cantiere difficile. La vicenda nasce nel momento in cui l'Amministrazione Ciriani decide di tirare fuori dal cassetto il progetto per la riqualificazione della strada e del quartiere che la giunta precedente guidata da Claudio Pedrotti aveva preferito tenere fermo. Il nodo principale riguarda proprio gli alberi. Trentasei tigli che - per realizzare il progetto - devono essere abbattuti. E la giunta Ciriani, volendo portare a termine il progetto, ordina l'abbattimento...