Un anno nel progetto con i disabili Quattro giovani in servizio civile

SOLIDARIETÀPORDENONE Servizio civile solidale all'interno dell'Azienda 5, ultimi giorni per aderire. Domande entro il 24 maggio. Un'opportunità di partecipazione e interessamento per ampliare anche la gamma delle possibili scelte di studio e di lavoro future. Questa è l'importante offerta racchiusa in C'era l'acca il progetto presentato dalla direzione sociosanitaria della Aas5 di Pordenone per il bando 2019 del Servizio civile solidale approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e che consentirà a quattro giovani di inserirsi nella...