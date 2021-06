Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTAPORDENONE In otto anni hanno movimentato 308 milioni di euro con una girandola di fatture false e documenti altrettanto fasulli, necessari per poter rivendere 150mila tonnellate di rifiuti ferrosi acquistate in nero, che per trasportarle ci sono voluti settemila camion. Un patto con i cinesi ha poi consentito a un gruppo di imprenditori friulani e veneti di trasferire 150 milioni di euro in Cina fingendo di acquistare ferro e...