PORDENONE Un braccio di ferro a tre. Da una parte c'è l'Aero club Pordenone, che rivendica il diritto di poter utilizzare la striscia in erba in Comina, di un chilometro, per il decollo e l'atterraggio dei velivoli ultraleggeri in particolare, dall'altra il Demanio militare che è proprietario di quella superficie. In mezzo c'è il Comune di Pordenone al quale Difesa Servizi, la società che si occupa della gestione economica dei beni derivanti dalle attività del Ministero della Difesa, ha chiesto il versamento di 180mila euro. Soldi, questi, che corrisponderebbero al canone per l'utilizzo della superficie dal 2015 al 2019. Peccato, però, che nessuno in quel periodo l'abbia utilizzata. Se non per voli istituzionali organizzati.

LA SOLUZIONE

La risoluzione della vicenda, che sta tenendo in ambasce i soci dell'Aero club, potrebbe essere vicina. Ma non è scontato che la trattativa vada a buon fine. L'anno scorso, a luglio, Difesa Servizi aveva firmato una convenzione con il Comune per la gestione della superficie erbosa di un chilometro, che poi sarebbe dovuta essere trasferita all'associazione di volontariato a protezione civile della Comina. Da quella volta, però, nulla si mosso. Il Demanio rivendica il mancato pagamento del canone degli ultimi anni: 180mila euro. «E' una somma spropositata attacca Stefano Turchet, presidente dell'Aero club che non intendiamo pagare per nessuna ragione. Ci viene contestato il fatto che abbiamo utilizzato l'avio superficie di un chilometro, in particolare dal 2017 al 2019, ma questo è assolutamente falso. Lo dimostreremo, anche se ci è stato anticipato che esisterebbe una serie di prove contro di noi. Pagare oltre 40mila euro di canone l'anno mi sembra un'esagerazione, quando dovrebbe essere il Demanio a pagare noi per la manutenzione dell'area. Lì, se nessuno fosse mai intervenuto, oggi avremmo una foresta. Ed è un vero peccato disporre di una sorta di polmone verde, senza però che nessuno possa in qualche modo interessarsene».

L'AFFITTO

Il sodalizio presieduto da Turchet è sì disposto a pagare un affitto, ma non superiore ai 16mila euro l'anno. «Siamo in attesa che il dodicesimo Reparto infrastrutture mobile di Udine la speranza dello stesso Turchet firmi quanto prima il verbale, con le nuove condizioni, per la consegna dell'area di un chilometro al Comune di Pordenone, affinché lo stesso possa stipulare con noi la convenzione per quanto riguarda la gestione». Così, dopo un'attesa durata anni, l'avio superficie della Comina potrebbe nuovamente tornare ad essere utilizzata a pieno regime. Se tutto dovesse andare bene, se ne riparlerebbe comunque non prima della fine dell'anno o al massimo entro il 2021. L'Aero club ha già in essere un'altra convenzione con il Comune di Pordenone. Riguarda, in particolare, la gestione dell'hangar (costato al sodalizio un milione di euro, 300mila assicurati dalla Regione in dieci anni), la struttura costruita nel 2005 per contenere al suo interno i velivoli, per un terzo utilizzata dalla protezione civile, e gli spazi limitrofi. In particolare la pista di 200 metri per il cui utilizzo l'associazione sta attendendo dall'Enac l'autorizzazione per l'utilizzo di eli e avio superficie. Attualmente consentita soltanto dagli elisoccorsi del 118. «Voglio ringraziare sentitamente - le parole di Stefano Turchet - i volontari piloti della Comina che in questi ultimi anni, pur non potendo volare, hanno continuato a mantenere l'area in buone condizioni. E' in situazioni come questa che si vedono l'attaccamento dei soci alla loro associazione di appartenenza e, soprattutto, l'amore per un'area come quella della Comina che ci ospita ormai da cinque lustri e che, quindi, sentiamo come nostra».

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

