Ultimi giorni per ammirare l'arte visiva di Hsiao

SACILE Ultimi giorni per gli appassionati d'arte per visitare la mostra personale, la prima in Italia, che lo Studio d'Arte G.R. di viale Zancanaro ha dedicato a Gilbert Hsiao , uno dei maestri dell'optical art americana che ha fatto di Sacile, da giugno, la capitale della cultura con visitatori provenienti da diverse regioni italiane e anche dall'estero. L'esposizione, inaugurata alla presenza dell'artista, delle autorità cittadine e di un nutrito pubblico di appassionati d'arte, si compone di trenta opere fatte pervenire appositamente dagli...