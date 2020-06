Anche il Tribunale sta tornando verso la normalità. A Pordenone dal 15 giugno la giustizia si sblocca sia nel civile che nel penale, anche se non si torna a pieno regime. Le regole da seguire restano molto rigide e sono quelle disposte dal presidente Lanfranco Maria Tenaglia nelle scorse settimane: misurazione della temperatura e igienizzazione della mani all'ingresso, distanziamento di due metri nei corridoi e nelle aule, sanificazione di banchi e microfoni ad ogni udienza e divieto di assembramenti in aula, nei corridoi e all'esterno del palazzo. La novità è che la sezione penale dal prossimo lunedì e fino al 31 luglio avrà a disposizione una nuova aula: la Falcone/Borsellino, dove potranno essere celebrate udienze alla presenza di un massimo di 14 persone (giudici, cancelliere e pm compresi). Questo significa che ogni giorno, come precisa il presidente della sezione penale, Eugenio Pergola, nella sua comunicazione, saranno celebrate tre udienze: le altre due nell'aula De Nicola (massimo 25 persone) e nell'aula Trombino (14). A riprendere l'attività sarà, con tre udienze a settimana, anche il Giudice di pace. Potrà essere celebrato ogni genere di udienza (preliminare, collegiale, monocratica e filtro) e trattato ogni tipo di reato. Saranno così recuperati i processi saltati tra marzo e maggio a causa del lockdown, anche se la priorità è confermata per quei procedimenti in cui vi sono imputati detenuti, reati gravi come l'omicidio, e per quei processi che si possono definire velocemente con patteggiamenti, messe alla prova o riti abbreviati. Pergola ha chiesto ai giudici di ridefinire i propri calendari d'udienza avendo cura di evitare assembramenti all'interno e all'esterno del palazzo, nonchè di rispettare tutte le misure anti-contagio (mascherine, distanziamento di due metri, pulizia di microfoni e banconi, cambio d'aria).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

