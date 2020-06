IL CASO

PORDENONE Se Cinemazero riparte, c'è un altra sala che rimane in una situazione di stallo. Ed è la più grande e frequentata di tutta la provincia. Sul complesso dell'Uci Cinemas di Fiume Veneto, infatti, regna ancora l'incertezza. Il multisala inserito nel complesso del centro commerciale Gran Fiume non riaprirà a breve. Certamente non lo farà il 15 giugno, quando invece si rialzeranno le serrande di altri quattro cinema gestiti dal colosso Uci: quelli di Milano, Roma, Firenze e Bergamo. La multinazionale, infatti, ha scelto di percorrere una strada graduale: le prime quattro riaperture dovranno dare alla proprietà il quadro degli affari post-lockdown e solo se i conti dovessero ricominciare a tornare si potrebbe pensare a riavviare anche i cinema più periferici, come ad esempio quello di Fiume Veneto. A pesare, poi, è anche lo stop subito da tutta l'industria cinematografica a livello mondiale.

Nei quattro cinema Uci che riapriranno il 15 giugno sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza da applicare al pubblico e allo staff, come le nuove misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all'interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. La valutazione a proposito della riapertura degli altri cinema dipenderà anche dal funzionamento delle nuove norme anti-contagio e da quanto saranno digerite dagli spettatori.

