Uccise il marito, condannata a 16 anni

Lo scorso 23 gennaio aveva ucciso il marito con una coltellata al torace mentre l'uomo dormiva e poi si era subito costituita. Ieri il Gup di Palermo, Walter Turturici, ha condannato a 16 anni Antonella Cover, originaria di

Pordenone, 55 anni. L'omicidio di Filippo Mazzurco, 64 anni, avvenne nella casa della suocera, in via Edison, a Partinico, dove l'uomo viveva dopo la crisi della coppia. Il giudice ha accolto la richiesta del procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dei sostituti Luisa Bettiol e Giulia Beux, che avevano coordinato l'indagine. Con la sentenza è stato anche riconosciuto il diritto al risarcimento di sette familiari della vittima che si sono costituiti parte civile e per loro il gup ha intanto disposto il pagamento di provvisionali tra gli 8 e i 30 mila euro, per una somma complessiva di 98 mila euro. Cover ha raccontato di aver subito violenze e vessazioni psicologiche dal marito, che per un periodo era andato a lavorare in Svizzera dove aveva allacciato una relazione con un'altra donna. Ma per l'avvocato della vittima, «i presunti atteggiamenti ostili da parte del marito sono frutto di convinzioni deliranti, come ha sancito un consulente della Procura». La donna era in Sicili da diversi anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA