Ubriaco le mostra un coltello ragazzina si rifugia dentro il bar

IL CASOPORDENONE Importunata da un immigrato ubriaco e che aveva in tasca un coltellino. È successo domenica sera in via Cappuccini e l'episodio ha creato un certo scompiglio, tanto che la vittima, una ragazzina di 17 anni, si è rifugiata in un bar, dove hanno chiesto l'intervento dei Carabinieri. Il molestatore non è stato ancora rintracciato, ma i militari del Radiomobile contano di poterlo identificare attraverso le telecamere che si trovano nella zona.Il giorno di Pasqua la ragazzina era uscita assieme a due coetanei. Avevano fatto una...