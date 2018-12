Ubriaco in piazza XX Settembre picchia i poliziotti, romeno arrestato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ARRESTOPORDENONE Un cittadino romeno di trent'anni domiciliato in città, G.T. le iniziali, è stato arrestato ieri pomeriggio dopo un intervento movimentato da agenti della Squadra Volante della Questura per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale per aver lievemente ferito due poliziotti.PIAZZA XX SETTEMBRELa richiesta di intervento alle forze dell'ordine era arrivata intorno alle 17: diverse persone avevano segnalato la presenza di un uomo, palesemente ubriaco, che disturbava quanti si trovavano in centro. Temevano che potesse...