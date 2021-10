Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN CENTRO CITTÀPORDENONE Una vera e propria piaga. Dilaga, in città, il consumo di sostanze alcoliche tra i giovani, ma anche tra gli adulti che poi si mettono alla guida e restano magari coinvolti in incidenti stradali. È il quadro emerso per esempio, nei giorni scorsi, in piazza XX Settembre e che ha portato alla denuncia di un cittadino statunitense, che dovrà ora rispondere di guida in stato di ebbrezza, oltraggio a pubblico...