Ubriachi finiscono nel fosso e poi scappano per i campi

A BASEGLIASPILIMBERGO Avevano alzato un po' troppo il gomito e ne erano consapevoli, tant'è che quando hanno visto arrivare le forze dell'ordine, sebbene in loro soccorso, hanno tentato di fuggire per i campi. Questo, in sintesi, quello che è successo nel primo pomeriggio di ieri a Beseglia di Spilimbergo, dove, all'intersezione tra le vie Filanda Vecchia e Dei celti, una Suzuki Ignis ha perso il controllo della carreggiata ed è andata a schiantarsi in una canaletta di scolo sul lato della strada. Un fossato con poco più di 20 centimetri...