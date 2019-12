Ubriachi al volante la polizia locale ha ritirato tre patenti

CONTROLLI

PORDENONE La polizia comunale continua a monitorare il territorio per rilevare infrazioni al codice della strada e contrastare la guida in stato di ebbrezza. Nella tarda serata di sabato scorso in viale Martelli, una pattuglia ha fermato un 38enne alla guida di un'auto con un figlio minore a bordo. L'uomo era evidentemente ubriaco e proprio per questo motivo gli agenti hanno utilizzato l'etilometro in dotazione: il trentottenne è risultato positivo (1,51 contro il limite di 0,50), quindi aveva bevuto tre volte il consentito. Nello stesso viale è stato controllato anche un 48enne alla guida di una vettura, risultato anche lui positivo all'etilometro con un tasso quasi tre volte il consentito. Ad entrambi è stata ritirata la patente con decurtazione di dieci punti.

Domenica pomeriggio, invece, la polizia locale ha rilevato un incidente, all'incrocio di via Maestra Vecchia con vial Grande, tra due auto. Le due donne alla guida sono rimaste ferite e una di loro è risultata positiva all'alcoltest con un tasso quattro volte superiore al consentito. Gli agenti le hanno contestato la violazione per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato l'incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA