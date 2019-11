Ubriaca in A28, alcoltest sei volte oltre il limite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Luci di posizione, velocità ridotta e guida incerta. La donna che mercoledì notte è stata fermata in A28, nelle vicinanze dell'area di servizio di Gruaro, una volta sottoposta all'alcoltest ha fatto schizzare i valori sei volte oltre il limite. Guidava con un tasso alcolemico pari a 3,10 grammi/litro. Gli agenti della Polstrada di Pordenone hanno denunciato la 42enne, italiana, per guida in stato di ebbrezza. Nonostante i rischi, ci sono ancora molte persone che si mettono al volante nonostante abbiano bevuto. Il comandante...