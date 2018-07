Tutto pronto la grande sagra dell'Assunta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORCIA Conto alla rovescia per la Sagra dell'Assunta, che prenderà il via giovedì con il grande concerto della Formula 3 con Alberto Radius per poi proseguire fino al 16 agosto. I festeggiamenti si svolgeranno, come sempre, in via delle Acacie, nell'area sportiva del Centro pastorale Giovanni Paolo II, con entrata libera a tutte le manifestazioni. La serata inaugurale prenderà il via alle 19 con l'apertura del chiosco enogastronomico e, alle 20, della pesca di beneficenza. Venerdì, oltre all'enogastronomia e alla pesca, è in programma la...