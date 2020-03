IL RITORNO

PORDENONE Romanina Santin, bloccata con la famiglia nell'arcipelago delle Canarie dalla pandemia Covid 19 è rientrata nella sua casa di Borgomeduna. E' riuscita a varcare l'Atlantico e il Mediterraneo a bordo di un vettore della Neos Air. L'unica compagnia che, per ora, si è resa disponibile a riportare in patria gli italiani, bloccati in varie parti del mondo dalla cancellazioni di collegamenti aerei. Romi Santin si è imbarcata, con figlia e due nipotini, in uno dei voli speciali organizzati all'Ambasciata italiana di Madrid, con il supporto del consolato a Santa Cruz de Tenerife. L'imprenditrice pordenonese, ed esponente dell'associazione Fidapa, è di casa nell'isola spagnola da quaranta anni. Vi era arrivata il 7 marzo, un giorno prima che tutta l'Italia fosse dichiarata zona rossa. La vacanza doveva protrarsi fino al 26 marzo. Ma stavolta Romi Santin è stata costretta ad abbandonare il suo appartamento di Los Cristianos in tutta fretta, con uno stato di ansia crescente per la situazione insostenibile di massimo allarme che si è creata anche a Tenerife.

IL RACCONTO

Ho preso il primo collegamento che si è reso disponibile, per mettere soprattutto in sicurezza i due bambini, racconta Romanina Santin, Ringrazio tutti coloro che si sono messi in moto per riportarci a casa il prima possibile. Il consolato, nella persona del console onorario Silvio Pelizzolo, e l'ambasciata italiana a Madrid ci hanno contattato, avvertendoci dell'organizzazione di voli speciali, ci hanno seguito con email e continui messaggi. Anche a bordo dell'aereo della Neos abbiamo trovato molta professionalità nel personale, tutti con la mascherina, guanti e disinfettanti. Ci hanno assicurato che l'aereo era stato sanificato. E' stato un conforto trovare tanta attenzione.

L'ARRIVO

La famiglia Santin si è imbarcata a Tenerife diretta a Fiumicino, con scalo a Fuerteventura per prendere a bordo altri passeggeri. Una volta giunti a Fiumicino nel cuore della notte, nonna, figlia e nipoti, come gli altri compagni di volo, sono stati sottoposti alla rilevazione della temperatura. Controllo passato senza problemi. Da Pordenone, nel frattempo, era partito in auto il genero, che ha raggiunto la capitale con tanto di autorizzazione rilasciata dai carabinieri, per riportare tutti a Pordenone. Ricorda ancora l'imprenditrice: Lunedì, prima di partire, a Tenerife la Guardia Civil aveva già transennato tutte le spiagge, smantellato lettini e ombrelloni. Le camionette dell'esercito giravano continuamente per la città con l'altoparlante, raccomandandoci di restare chiusi in casa. Tenerife è una città allegra, lunedì invece è calato un silenzio tombale. Una situazione davvero poco piacevole.

Cristiana Sparvoli

