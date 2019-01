Tutela della Ribolla Non ci sono accordi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RIBOLLA GIALLAPORDENONE «A tutt'oggi, purtroppo, non ci risulta essere stato ancora condiviso alcun accordo sulla tutela della Ribolla gialla. Ovviamente, sarebbe positivo ogni passo avanti su un tema che sta molto a cuore alle cantine cooperative che, da sole, veicolano oltre il 40 per cento del vino regionale, Ribolla compresa. Tuttavia, l'ultimo incontro, sulla questione della tutela della Ribolla alla quale ha partecipato la cooperazione, si è svolto a inizio novembre e, in tale occasione, permanevano evidenti distanze tra le parti su...