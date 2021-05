Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TURISMOPORDENONE Per il Friuli Venezia Giulia 43.450.000 di euro di riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 come ristoro delle minori entrate (perdita di gettito) causate dalla pandemia. Inoltre, è prevista un'integrazione, rispetto alle risorse già stanziate, di 2.354.107 euro da erogare in favore delle imprese turistiche localizzate nei Comuni della regione ubicati all'interno di comprensori sciistici. Lo...