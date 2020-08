LAVORI E DISAGI

PORDENONE Uno stop solo di qualche giorno a cavallo di Ferragosto anche per consentire di recuperare la fermata obbligata del lockdown. Procede seguendo la tabella di marcia uno dei maggiori cantieri di Pordenone, quello a Borgomeduna per la realizzazione della bretella-sud che - se si escludono i lavori nel centralissimo viale Marconi - sta causando disagi al traffico, ancora per altro ridotto, sia in entrata che in uscita a est della città verso Ponte Meduna. Dalla metà di luglio infatti è stata necessaria una modifica alla viabilità attraverso la realizzazione di una bretellina (una sorta di semi-rotonda) provvisoria poco dopo l'azienda Savio che consente la realizzazione degli scavi sotterranei da una parte e dall'altra di via Udine. Una modifica che ha portato a un forte restringimento della carreggiata e a un breve percorso tortuoso che costringe auto e mezzi pesanti a decisi rallentamenti. Situazione che ha anche creato diversi disagi in particolare per il quartiere di via Levade, a sud della ferrovia. La modifica provvisoria alla viabilità rende infatti praticamente impossibile il transito di pedoni e biciclette dal sottopasso di via Levade a via Udine, in direzione centro-città. Circostanza che rischiava di isolare di fatto il quartiere visto anche che è stata spostata provvisoriamente la fermata del bus da via Levade all'area antistante la Savio. Fermata che però è molto difficilmente raggiungibile proprio dagli utenti residenti nel quartiere.

IL COMITATO

Per denunciare la situazione di difficoltà e chiedere qualche intervento migliorativo nelle settimane scorse è sorto anche un comitato spontaneo di cittadini che ha incontrato più volte il Comune. L'assessore alla Viabilità Cristina Amirante si è fatta carico di interloquire con il commissario straordinario e con Autovie Venete (la società che gestisce appalto e lavori affidati alla Cmb di Carpi, la stessa impresa edile che sta realizzando il nuovo ospedale) per cercare una possibile soluzione che potesse evitare il più possibile i disagi. Soluzione che è stata trovata e che il committente dell'opera ha comunicato al Comune proprio nelle ultime ore. «Sarà realizzato entro la fine di agosto - sottolinea l'assessore Amirante - un percorso ciclopedonale provvisorio che consentirà agli utenti provenienti da via Levade di raggiungere in sicurezza via Udine. Sarà poi realizzato un passaggio pedonale in corrispondenza della fermata del bus davanti alla Savio. In questo modo si potrà garantire il transito in sicurezza togliendo di fatto il quartiere di via Levade dall'isolamento». Il percorso realizzato a fianco dell'attuale bretellina lungo via Udine sarà completato in pochi giorni e potrà essere transitabile già a fine agosto.

L'OPERA

Pensata e progettata quasi un ventennio fa, la bretella sud unirà l'area di Ponte Meduna all'autostrada A-28 a sud dell'Interporto. L'attuale situazione viaria su via Udine - la nuova strada passerà sotto sia alla strada che alla linea ferrata - dovrebbe permanere ancora per nove mesi. Tra ottobre e novembre dovrebbero riprendere gli scavi notturni - in base alle finestre di interruzione e rallentamento dei treni previsti da Rete ferroviaria italiana - con la cosiddetta tecnologia del monolite a spinta, cioé il mega manufatto che costituisce il tunnel sotterraneo sarà spinto a piccoli tratti sotto la linea ferroviaria. Quanto alla viabilità su via Udine, l'attuale bretellina di deviazione provvisoria sarà trasformata in una definitiva rotatoria (non prevista nel progetto originario) che risolverà anche il nodo dell'incrocio tra via Levade e la stessa via Udine. L'opera complessiva - se non ci saranno inghippi - sarà completata a novembre del 2021.

D.L.

