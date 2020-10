L'INIZIATIVA

PORDENONE Municipi colorati di rosa e otto giornate per tutto il mese in cui chirurghi senologi aprono le porte degli ambulatori per le prime visite al seno a donne tra i 36 e i 50 anni. È l'edizione 2020 della campagna di sensibilizzazione Ottobre Nastro Rosa l'iniziativa che da vent'anni viene organizzata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori, lanciata sul territorio in collaborazione con il Cro di Aviano. I Comuni sono invitati a colorare di rosa i rispettivi palazzi, come atto di promozione della salute e dell'importanza della prevenzione oncologica. «Il Municipio di Pordenone si tingerà di rosa per una settimana, in questo modo il Comune trasmette un messaggio forte, ovvero non solo di aderire alla campagna nazionale promossa da Lilt assieme all'Anci (associazione nazionale comuni italiani), ma soprattutto diventa parte attiva nel promuovere la prevenzione» spiega Antonino Carbone, presidente della Lilt di Pordenone e medico. Anche altri Comuni aderiranno all'iniziativa come previsto dall'accordo Anci-Lilt. «Come Lilt abbiamo due assi portanti: da un lato ci rivolgiamo al cittadino, alle famiglie, alle pubbliche amministrazioni e agli enti privati che sono coinvolti nella co-gestione della salute, dall'altro il fatto che i membri dell'associazione sono esponenti delle diverse parti sociali». Anche quest'anno l'Ottobre Rosa si concretizza nella campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione e sull'importanza dell'autopalpazione della mammella per le donne. In otto pomeriggi di ottobre, i mercoledì e i venerdì, i chirurghi senologi del Cro effettueranno visite gratuite a donne che non rientrano nello screening regionale. Per prenotare la visita occorre chiamare il numero 331.9809829 a partire da lunedì 5 ottobre, tra le 9 e le 11 e tra le 14 e le 16.

