Truffe agli anziani in forte aumento Ecco i consigli delle forze dell'ordine

L'INIZIATIVAPORDENONE Confartigianato Pordenone, Anap, Forze dell'ordine e Prefettura organizzano per domani mattina (appuntamento alle 10 all'Auditorium della Casa dello studente) la quarta edizione della Giornata provinciale contro le truffe agli anziani.Le statistiche lo confermano: le truffe ai danni delle persone anziane sono in aumento. Una recente indagine condotta tra gli over 60 dice che il 41% degli anziani intervistati ha subito almeno un tentativo di truffa. «Ma se consideriamo che molti non sporgono denuncia rileva il presidente...