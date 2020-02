L'INDAGINE

PORDENONE Adozioni ostacolate per lucrare sulle diarie dei Comuni delle province di Pordenone, Udine e Venezia? Aurora Bozzer, 70 anni, legale rappresentante del Canile di Villotta di Chions, respinge le accuse al mittente, ma l'indagine della Squadra Mobile di Pordenone ha avuto l'effetto di uno tsnumani per la struttura di via Villotta 24, dove sono accolti centinaia di cani e gatti abbandonati. Truffa e concorso in peculato sono le ipotesi di accusa a cui sta lavorando il sostituto procuratore Maria Grazia Zaina, che coordina l'attività della Polizia di Stato e ha chiesto alla Guardia di finanza di verificare la situazione economico finanziaria del canile che ha sede legale in via Strigelle 18 a Valvasone-Arzene. Al centro degli accertamenti vi è una somma che è stata stimata in 1,2 milioni di euro.

L'ISPEZIONE

Lunedì e martedì la struttura è stata sottoposta a un'ispezione. Negli ultimi due anni la Procura aveva ricevuto numerose segnalazioni da parte di amministrazioni comunali. Ritenevano che le clausole della convenzione, che ha come obiettivo primario l'adozione dei randagi, non sempre fossero rispettate. Il canile, infatti, è convenzionato con l'Azienda sanitaria n. 5. In caso di rintraccio di animali abbandonati, cani e gatti vengono portati a Villotta. L'accordo prevede che l'importo giornaliero per ogni singolo box sia di 18,50 euro. Questo importo è corrisposto al canile durante i 10 giorni di osservazione contumaciale, che prevede anche l'intervento sanitario. Scaduto il termine, l'animale passa in carico al Comune in cui è stato ritrovato, che dovrà sborsare dai 3,50 euro per i cani di piccola taglia fino ai 3,80 per i cani di grossa taglia.

IL CANILE

Gli enti convenzionati sono 58, la maggior parte dei quali nel Pordenonese. Diverse, nel tempo, sono state le ispezioni delle varie Polizie locali. E diversi sono stati i dubbi segnalati agli inquirenti. Secondo la Polizia di Stato, nel canile sarebbero stati «sfruttati gli animali d'affezione - come si legge in una nota della Questura - per garantirsi continuativamente per un lungo periodo introiti illeciti in danno dei Comuni convenzionati tra Friuli Venezia Giulia e Veneto (48 in provincia di Pordenone e 10 in provincia di Udine e Venezia)». Dietro le ipotesi di truffa e peculato vi sarebbero le spese per il mantenimento degli animali in canile. Maggiore è il numero dei cani ricoverati, maggiori sono gli introiti. Una trentina di cani sono stati trovati nell'abitazione di Aurora Bozzer, a Valvasone-Arzene. Anche in questo caso - secondo la Polizia di Stato - sarebbero stati sottratti all'adozione (è anche pendente un provvedimento di diffida e ordine di sgombero esecutivo emesso dalla Azienda Sanitaria).

I FARMACI

Negli ultimi due anni a Villotta sono stati accolti almeno 400 animali. Spese veterinarie per l'acquisto dei farmaci vengono fatturate ai Comuni vincolati dalla convenzione. Durante l'ispezione, i poliziotti, coadiuvati da otto veterinari comportamentalisti (individuati come consulenti tecnici), hanno trovato un centinaio di farmaci scaduti, identificato oltre 400 animali riconducibili, attraverso la verifica del microchip, agli appalti stipulati con i Comuni. È stato anche segnalato il caso di un cane sottoposto per tre volte, anzichè una, a un intervento chirurgico. È stata acquisita documentazione amministrativa, fiscale e sanitaria che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti.

L'ISOLAMENTO

Secondo gli investigatori, gli animali verrebbero ricoverati senza dare attuazione alle procedure di riabilitazione previste: «Niente sgambature - hanno spiegato - e isolati in box singoli affinché non sviluppassero socialità. Una volta inselvatichiti, l'adozione diventa impossibile e il canile si assicura il mantenimento della diaria fatturata ai Comuni affidatari». È stato anche riscontrato il caso di esemplari di taglie diverse sistemati in aree comuni, in condizioni di branco, situazione che impedisce di sviluppare affezione per l'uomo.

Cristina Antonutti

